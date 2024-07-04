Общество

Многодетной семье росгвардейца вручили медаль «Родительская слава Псковской области»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил сотруднику регионального управления Росгвардии Сергею Беляеву и его супруге Надежде медали «Родительская слава Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

На официальную церемонию в актовый зал правительства Псковской области было приглашено девять многодетных семей. Губернатор поздравил участников мероприятия с Днем семьи, любви и верности.

В ответном слове отец шести детей полковник полиции Сергей Беляев поблагодарил за внимание и поддержку, отметив значимость существующих в регионе мер поддержки. «Хочу особенно подчеркнуть, что повышение авторитета многодетных семей в обществе — это, без сомнения, ключ к успешному развитию и счастливому будущему нашего региона и России в целом», — заметил многодетный отец.