Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о господдержке семей с детьми в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга «Господдержка семей с детьми в Псковской области», который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

В День семьи, любви и верности управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова расскажет об основных направлениях деятельности в сфере обеспечения социальных гарантий семей с детьми и об изменениях в правилах установления пособий.

Трансляция завершена