Общество

Форум «Семейный бизнес» пройдет в Пскове

Форум «Мой бизнес. Псковская область. Семейный бизнес» состоится в рамках пятого Форума молодых семей в Пскове 13 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Вместе с экспертами участники поговорят о плюсах и минусах семейного предпринимательства, об опыте поколений, преемственности, наставничестве, о границах между «рабочим» и «личным», о семейных конфликтах и многом другом.

Также на форуме представят проект, посвященный семейному предпринимательству, фотографа Екатерины Степановой. Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00 в сквере Псковского государственного университета в шатре Центра «Мой бизнес».

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Организатором форума выступает центр «Мой бизнес. Псковская область» при поддержке правительства Псковской области. Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, пятый Форум молодых семей состоится в рамках проекта «Большие семейные выходные» и приурочен к Году семьи.