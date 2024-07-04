Общество

Медалями «За любовь и верность» наградили 20 псковских семей

День семьи, любви и верности празднуют в муниципальных образованиях Псковской области. В районах и муниципальных округах проходят концертные программы, семейные эстафеты и турниры для семейных команд, мастер-классы по изготовлению символа праздника, фестивали и музейные занятия, посвященные сохранению и популяризации семейных ценностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В музыкальной школе №1 Пскова прошло торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня семьи, любви и верности, где 20 семьям из Пскова были вручены медали «За любовь и верность».

К семьям от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратилась председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. «От всей души поздравляю вас с этим особенным праздником. Любовь и верность — это самые главные качества, которые должны сохранить семьи. Ведь во имя любви и создаются семьи, рождаются дети. Мне хочется, чтобы вы всегда хранили в своих семьях любовь и верность. И пусть ваши дети и внуки их приумножают», — сказала Ольга Евстигнеева и напомнила, что торжественная церемония проходит в Год семьи.

К участникам церемонии обратился и заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный: «Сегодня хочется сказать вам слова особой благодарности. Вы настоящий пример для нас, для молодых. Мы вдохновляемся и смотрим на вас, хотим быть похожими на вас. Сегодня очень важно сохранять традиции не просто на словах, но и на деле, показать наше единство, показать, что мы друг друга любим и ценим».

Медалью «За любовь и верность» награждаются супруги, вступившие в брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

Напомним, ежегодно с 2007 года глава государства своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей 2024 год по указу президента объявлен Годом семьи. В числе задач Года семьи — популяризация государственной политики в сфере защиты семьи, сохранение традиционных семейных ценностей.