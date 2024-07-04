Общество

Молодёжный вечер парных танцев организуют в дни празднования города Пскова

Вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем!» пройдет в рамках празднования Дня города Пскова пройдёт Молодёжный 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В программе вечера запланировано несколько танцевальных и музыкальных блоков. Во время танцевальной части участники клуба «сТАНЦЫя» представят интересные и знакомые многим танцевальные движения. Все желающие смогут присоединиться к ним.

В музыкальной части программы выступят скрипачка Алиса Овчинникова под игру на фортепиано Никиты Леонтьева, а также уже известные местные музыкальные коллективы «Капитан Смолетт» и «Постоянные».

Мероприятие пройдёт в Парке реки Псковы на площадке перед Троицким мостом. Начало в 16.00. Предварительная регистрация рекомендуется.

Организаторами являются МБУ «Псковский городской молодёжный центр» совместно с танцевальным клубом «сТАНЦЫя» при поддержке управления культуры администрации города Пскова.