Общество

Россиянам посоветовали лучшие продукты для восстановления печени

Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев посоветовал лучшие продукты, которые быстрее всего и без вреда для организма нормализуют работу печени.

В первую очередь специалист подчеркнул, что нездоровая печень неизбежно влечет за собой массу других проблем. Малоподвижность, хронический стресс, высокообработанная пища, чрезмерное употребление алкоголя и бесконтрольный приём лекарств заставляют работать орган на износ. А разовые мероприятия вроде детоксов дают временный позитивный эффект по сравнению с полезными пищевыми привычками.

«Закрепив в рационе продукты, богатые таурином (производное аминокислоты цистеина), мы помогаем печени синтезировать желчные кислоты. Они участвуют в переваривании жиров и помогают выводить избыток холестерина, тем самым улучшая липидный профиль крови. Также таурин обладает способностью бороться с жировым гепатозом, особенно алкогольного происхождения», — сказал Исанбаев.

Максимально богаты таурином морепродукты, мясо птиц и животных. В растительной пище его содержание намного ниже, поэтому придерживающиеся веганской диеты должны включать это полезное вещество в рацион в виде биодобавки, пишет РИА Новости.

«Еще один эффективный способ поддержать печень — бетаин (известное как триметилглицин). Это мощный гепатопротектор. Он защищает клетки печени как при острых, так и при хронических повреждениях, таких как употребление алкоголя, приём лекарств и попадание в организм пестицидов. В исследованиях бетаин также показал способность бороться с жировым гепатозом, который часто является следствием чрезмерного употребления алкоголя, ожирения, диабета и избыточного веса», — отметил Исанбаев.

Список продуктов, богатых бетаином, включает в себя пшеничные отруби, киноа, свеклу, шпинат, рожь, батат, а также грудку индейки, телятину и говядину.

Среди продуктов, защищающих печень, присутствует и кофе. По данным исследований, любители этого напитка эффективно защищают себя от многих болезней, включая цирроз, жировой гепатоз, замедляют прогресс уже существующих фиброзных изменений и даже снижают риск онкологии.

«Стоит помнить об умеренности потребления кофе. Для большинства людей безопасная дневная норма составляет около 400 миллиграммов кофеина или две-три чашки», — подытожил Исанбаев.