Общество

Около 9 км берегов в Псковской области очистили от мусора в июне

Очистка берегов водных объектов продолжается в Псковской области в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В июне убрано около 9 км береговой линии водных объектов, собрано более 73 кубических метров мусора. В экологических мероприятиях приняли участие около 220 человек из 10 муниципальных образований области.

В этом году мероприятия в муниципалитетах реализуют по планам органов местного самоуправления. Администрациями муниципальных образований Псковской области совместно с образовательными учреждениями, предприятиями и волонтерами были организованы экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер. Были убраны прибрежные полосы от пластиковых бутылок, пакетов, банок, произведен обкос травы.

Начиная с 2019 года, акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».