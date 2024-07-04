Как псковичи отметили День семьи, любви и верности в соцсетях

Вчера в России отмечали День семьи, любви и верности. Праздник приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака. Официально праздник отмечают только третий год. Удалось ли ему затмить западный День всех влюбленных? Успел ли праздник за столь короткий срок прижиться среди россиян, а, может, и вовсе стал народным? Ответы постараемся найти в постах в социальных сетях. Предлагаем посмотреть, чем отметились псковские ВИПы, и что по поводу праздника думают горожане.
Уж не знаю, насколько в этот день сложно было забронировать столик в ресторане, но найти праздничные посты не составило труда. Похоже, День семьи, любви и верности действительно пошел в народ.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем telegram-канале опубликовал целую фотоподборку с городских событий и мероприятий, где участвовали многодетные семьи и дети. В посте он отметил, что этот добрый и светлый праздник напоминает о том, какое важное значение семья играет в жизни человека.
Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский также поздравил с праздником всех жителей Псковской области. В своих соцсетях он опубликовал семейное фото с супругой и детьми. Он пояснил, что фотография, которую он опубликовал, не этого года, и его сын Кирилл уже выше отца, но «семья становится с годами только роднее и крепче».
Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев тоже поделился в соцсетях личным фото с супругой.
Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем telegram-канале выложил милую фотографию с женой и ребенком. В посте он отметил, что семья, любовь, верность — это «главные ценности, фундамент, на котором держится человек в этом стремительном и хаотичном мире».
Традиционно селфи с женой опубликовал и депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции «Новые люди» Андрей Маковский. Он воспользовался случаем и рассказал о запуске образовательного портала по восстановлению женского здоровья после родов.
Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков тоже присоединился к поздравлениям. Правда, семейными фото он предпочел не делиться и опубликовал милую открытку.
А первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в своих соцсетях был немногословен, зато опубликовал чудесную фотографию своей большой семьи.
Депутат гордумы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко поздравила с праздником всех своих подписчиков и опубликовала подборку ярких семейных фото.
Псковичи на своих страницах в социальных сетях также активно публиковали трогательные семейные фотографии и рассказывали истории знакомства с любимыми.
Если обобщить, то главная мысль горожан заключается в том, что семья окрыляет нас, дарит защиту и силу, поэтому очень важно ценить своих родных, дарить им любовь и заботу.
Множество фотографий жители города опубликовали с ромашками. Что еще раз доказывает, что люди все лучше узнают детали праздника, ведь ромашка — официальный символ Дня Петра и Февронии. Этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви.
Кстати, у нового семейного праздника уже есть памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается 8 июля. Судя по заметной активности россиян в социальных сетях, с каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в нашей стране.
Ксения Журавкова