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Общество

Как псковичи отметили День семьи, любви и верности в соцсетях

09.07.2024 16:39|ПсковКомментариев: 0

Вчера в России отмечали День семьи, любви и верности. Праздник приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака. Официально праздник отмечают только третий год. Удалось ли ему затмить западный День всех влюбленных? Успел ли праздник за столь короткий срок прижиться среди россиян, а, может, и вовсе стал народным? Ответы постараемся найти в постах в социальных сетях. Предлагаем посмотреть, чем отметились псковские ВИПы, и что по поводу праздника думают горожане.

 

Уж не знаю, насколько в этот день сложно было забронировать столик в ресторане, но найти праздничные посты не составило труда. Похоже, День семьи, любви и верности действительно пошел в народ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем telegram-канале опубликовал целую фотоподборку с городских событий и мероприятий, где участвовали многодетные семьи и дети. В посте он отметил, что этот добрый и светлый праздник напоминает о том, какое важное значение семья играет в жизни человека.

«Семья служит опорой и даёт нам силы, учит помогать ближним и справляться с трудностями. Семья воспитывает в каждом из нас лучшие качества и напоминает, что истинное счастье заключено в улыбках любимых и дорогих людей, в поддержке и понимании, в заботе и нежности, которые мы дарим друг другу», - поделился глава региона с подписчиками.

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский также поздравил с праздником всех жителей Псковской области. В своих соцсетях он опубликовал семейное фото с супругой и детьми. Он пояснил, что фотография, которую он опубликовал, не этого года, и его сын Кирилл уже выше отца, но «семья становится с годами только роднее и крепче».

«Это самый теплый российский праздник, одно упоминание которого настраивает на семейный уют и верность своим близким. Семья – это те люди, которые безгранично любят, уважают и верят в нас, всегда рядом и поддерживают. Цените своих близких! Воспитывайте своих детей сильными и независимыми, уважайте свою вторую половинку! Семейные ценности всегда скрепляли и наше общество, делали его сильнее!» - написал депутат Госдумы в своем telegram-канале.

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев тоже поделился в соцсетях личным фото с супругой.

«Для каждого из нас семья – это главная опора в жизни, залог спокойствия, гармонии и любви. Крепкая, дружная, благополучная семья является основой здорового общества, и чем больше в нашем городе будет таких семей, тем богаче и сильнее станет наш город. Пусть ваши семьи станут для вас надежной опорой в жизни, а в ваших домах всегда царят любовь, доверие и взаимопонимание!» - написал он.

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем telegram-канале выложил милую фотографию с женой и ребенком. В посте он отметил, что семья, любовь, верность — это «главные ценности, фундамент, на котором держится человек в этом стремительном и хаотичном мире».

«Тепло и забота близких, уверенность в том, что тебя любят, ценят и поддерживают — это дар от Бога. Силы, чтобы жить, созидать, становиться лучше и делать лучше мир вокруг себя я беру именно из семьи. Спасибо вам, мои близкие и любимые люди! Поздравляю всех с Днем семьи, любви и верности.  Быть вместе — это главный повод для ежедневной радости! Пусть в ваших домах всегда царят мир и гармония», - написал глава муниципального округа.

Традиционно селфи с женой опубликовал и депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции «Новые люди» Андрей Маковский. Он воспользовался случаем и рассказал о запуске образовательного портала по восстановлению женского здоровья после родов.

«Сегодня многие молодые мамы ищут советы и информацию в интернете, но, к сожалению, там полно недостоверной информации. Мы привлекли к работе ученых, акушеров и педиатров, чтобы подготовить рекомендации, основанные на доказательной медицине», - рассказал депутат на своей странице «Вконтакте».

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков тоже присоединился к поздравлениям. Правда, семейными фото он предпочел не делиться и опубликовал милую открытку.

«В этот прекрасный праздник хочу пожелать вам и вашим близким нескончаемого счастья, благополучия, мудрости и взаимопонимания. Пусть в вашем доме царят гармония и любовь, а близкие люди будут всегда рядом!» - пожелал Минаков.

А первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в своих соцсетях был немногословен, зато опубликовал чудесную фотографию своей большой семьи.

«В день семьи, любви и верности всем семьям желаю здоровья, счастья и добра», - написал депутат.

Депутат гордумы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко поздравила с праздником всех своих подписчиков и опубликовала подборку ярких семейных фото.

«С днём семьи, любви и верности! Счастья, добра и тепла! Семья - главное в жизни. Любовь, опора и поддержка», - написала она в посте.

Псковичи на своих страницах в социальных сетях также активно публиковали трогательные семейные фотографии и рассказывали истории знакомства с любимыми.

Если обобщить, то главная мысль горожан заключается в том, что семья окрыляет нас, дарит защиту и силу, поэтому очень важно ценить своих родных, дарить им любовь и заботу.

Множество фотографий жители города опубликовали с ромашками. Что еще раз доказывает, что люди все лучше узнают детали праздника, ведь ромашка — официальный символ Дня Петра и Февронии. Этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви.

Кстати, у нового семейного праздника уже есть памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается 8 июля. Судя по заметной активности россиян в социальных сетях, с каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в нашей стране.

Ксения Журавкова

Теги: #соцсети #социальные сети #день семьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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