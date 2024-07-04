Общество

Директора Псковской больницы отметили благодарностью ФСИН России

Заместитель начальника ФКУЗ МСЧ-78 города Пскова вручил благодарность директора ФСИН России представителю псковской городской больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

За многолетнее сотрудничество, большой вклад в развитие и совершенствование здравоохранения уголовно-исполнительной системы заместитель главного врача по экономике филиала «Псковской городской» ГБУЗ «Псковской областной клинической больницы» Любовь Мазитова отмечена благодарностью директора ФСИН России.

Вручая награду, заместитель начальника ФКУЗ МСЧ-78 г. Пскова Назар Жмуров поздравил Любовь Николаевну со знаменательным событием и поблагодарил за многолетнее сотрудничество с УФСИН России по Псковской области по обеспечению практической помощи в проведении лечебно-профилактических мероприятий в медицинских организациях УИС.

В свою очередь Любовь Мазитова поблагодарила представителя Федеральной службы исполнения наказаний за столь высокий уровень оказанного внимания и выразила уверенность в продолжении дальнейшего взаимодействия.