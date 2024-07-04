Общество

«Целое ведро»: кладку яиц ужей нашли работники Бежаницкого лесничества

Кладку яиц ужей обнаружили сотрудники казенного учреждения «Бежаницкое лесничество». Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Бежаницкое лесничество» / «ВКонтакте»

«Будьте осторожны! Яйца ужей», - подписали фото лесники.

Специалисты уточнили, что нашли яйца в одном месте, набралось целое ведро объемом 15 литров.

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