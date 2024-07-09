Общество

Объем перевозок грузовыми автомобилями организаций растет в Псковской области

Объем перевозок грузовыми автомобилями организаций растет в Псковской области. За 2023 год грузовым автотранспортом крупных, средних и малых организаций области, без учета микропредприятий, перевезено 6,6 млн тонн грузов. Это на 3,5% больше, чем в 2022 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Грузооборот автотранспорта по сравнению с 2022 годом увеличился на 6,7% и составил 1,4 млрд тонно-километров.

Основная доля в общем объеме перевозок грузов — 71,5% приходилась на перевозки для производственных целей организаций собственным транспортом. Доля коммерческих перевозок составила 28,5% от общего объема, или 1,9 млн тонн.