Общество

С облздрава взыскали свыше 140 тысяч рублей в пользу инвалида первой группы

С комитета по здравоохранению Псковской области взыскали 142 тысячи рублей в пользу гражданина, имеющего инвалидность первой группы, который был вынужден купить лекарства на указанную сумму за свой счет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инвалид вынужден был купить лекарственное средство стоимостью более 142 тысячи рублей за свой счет. В целях восстановления нарушенных прав заявителя прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с комитета по здравоохранению Псковской области за счет казны субъекта Российской Федерации Псковской области в пользу данного гражданина суммы, затраченной на жизненно необходимое лекарство.

Исковое заявление прокурора рассмотрели и удовлетворили.

В прокуратуре напомнили, что в соответствии с федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» граждане, в частности инвалиды, обеспечиваются в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.