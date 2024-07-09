Общество

Антон Минаков поблагодарил депутатов за поддержку установления Дня ветеранов боевых действий

День ветеранов боевых действий отметили в России 1 июля. За поддержку проекта об установлении памятной даты депутатов поблагодарил лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков на очередной сессии 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«1 июля мы отмечали День ветеранов боевых действий. В этот день мы чествовали всех тех, кто защищал и продолжает защищать интересы нашей страны в боевых и военных конфликтах», - сказал Антон Минаков.

Депутат поблагодарил за единогласную поддержку проекта ЛДПР об установлении праздника на официальном уровне.