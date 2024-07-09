Общество

«Зверьё моё»: Помощь питомцам в жару и при укусах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 июля. На этот раз шла речь о том, как сохранить здоровье питомца в летний период.

К ведущей Ульяне Лаблюк пришёл ветеринарный врач - травматолог, хирург, эндоскопист псковской ветеринарной клиники «Любовь и Забота» Иван Никифоров. Он рассказал, какие проблемы со здоровьем питомцев носят сезонный характер, и как их от этого уберечь. Чем грозит для животного час в «горячем» автомобиле? Как помочь четвероногому в случае перегрева? Что делать, если собаку укусил клещ или змея? Можно ли купать кошку, страдающую от жары? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

Любой перегрев - это плохо

- Иван, расскажите немного о себе. Знаю, что вы приехали в Псков с юга области, чем сейчас занимаетесь в клинике? Список специальностей у вас внушительный.

- У животных бывают разные проблемы, и приходится, скажем так, быть универсалом. Нет такого, что я специалист только по какому-то конкретному направлению. Разные виды животных требуют разной помощи. Если есть проблема, которую нужно решать с помощью эндоскопии, мы залезаем эндоскопией. Бывает, нужно собрать кость или удалить часть тела, которая переродилась и стала опухолью. Или сделать пластическую операцию - например, по какой-то причине произошла травма, и кусочка кожи не хватает, мы можем пересадить с одного места на другое, перекроить различными способами. Но знать всё невозможно, поэтому к каждому врачу обращаются по его знаниям. Например, если ко мне придут с чем-то, что я не могу решить, я знаю, к кому нужно направить. Есть такая поговорка: не обязательно знать всё, нужно знать, где это можно найти.

- Замечали какие-то отличия по сравнению с Великими Луками? Понятно, что поток пациентов больше, так как город крупнее. Характер обращений в Пскове чем-то отличается?

- Что в Великих Луках, что в Пскове примерно одинаковые проблемы. Люди любят своих животных, приходят как хозяева с питомцами, так и зоозащитные организации, подопечным которых нужна помощь.

- Что беспокоит хозяев в летний период? Какие проблемы со здоровьем питомцев носят сезонный характер?

- Это перегрев животных, укусы клещей и змей. Не обязательно гадюк, иногда даже после укуса ужиков возникают аллергические реакции, которые требуют помощи. Встречаются различные раны. К сожалению, не все люди культурно отдыхают на природе, некоторые кидают стекло, оно разбивается. В траве могут оставаться консервы, железные банки, которые тоже могут травмировать животное. У них же нет обуви, чаще всего они режут подушечки.

- Знаю, что одна из частых проблем - перегрев. И не только в душных квартирах или под палящим солнцем, но и в машинах. Несмотря на всеобщую осведомленность, хозяева продолжают оставлять своих питомцев в «горячих» автомобилях. Давайте напомним, почему нельзя этого делать?

- Машина по сути как духовой шкаф. Даже если вы едете с включенным кондиционером, и вам кажется, что автомобиль полностью охлажден, так нельзя делать. Вы приезжаете куда-то, думаете: «Я сейчас на минуточку схожу». А там очередь на кассе, задумались о чем-то, решили на что-то подольше посмотреть - и в очень короткое время машина без должной вентиляции начинает настолько сильно нагреваться, что воздух начинает жарить с большой интенсивностью. В итоге получается перегрев. Все мы биомеханические организмы: нам необходимо как нагреваться, так и охлаждаться. Большая часть животных охлаждается через дыхание. Соответственно, если воздух становится очень горячим, температурная регуляция не происходит, либо происходит очень слабо. Происходит тепловой удар, тепловой шок. Даже если животное проведет при высокой температуре не очень долгое время, внутренние органы начнут свариваться. Почему опасна любая высокая температура? Вот, например, затемпературило животное, хозяин подумал: «А, ладно, 40 градусов, наверное, скоро пройдет, завтра обратимся к врачу, ничего сегодня не будем делать». Белок тем временем сварится, и даже если животное доживет до завтра, будут серьезные последствия для структур организма, которые потом будут создавать определенные проблемы. Поэтому любой перегрев – это плохо. В том числе перегрев физиологический, когда организм сам повышает немножко температуру. Да, он это делает специально, чтобы тем товарищам, которые на него напали, было некомфортно жить, и они не размножались или делали это не так интенсивно. Но это благо на недолгое время, нужно контролировать. А в машине у животного вообще не будет выбора. Оно начнет задыхаться, перегреваться, и это реально беда.

О первой помощи и вреде солнца

- Во время прогулки в жаркий день перегрев тоже может случиться?

- Да, можно просто выйти на улицу, погулять на открытом воздухе, на солнышке, и получить перегрев. В зоне риска животные с шерстью и кожей темного цвета, так как лучи будут нагревать сильнее. Есть породы, наиболее подверженные ультрафиолету. Соответственно, если жарко, душновато, солнечно, могут быть определенные проблемы. Тепловой удар для всех одинаковый. Можно, конечно, шапочку надеть, но редко встретишь животных в шапочках, в очках. Хотя я однажды видел - на научной конференции, которую постоянно посещаю. Смотрю: собака в очках. Сперва подумал, что это такой способ лечения. А потом узнал, что есть такие заболевания, например, паннус, когда от ультрафиолета животные начинают терять зрение. В институтах не всё досконально преподают, о многом узнаешь на различных конференциях, с помощью самообучения. Есть разные группы, в которых постоянно сидят ветеринары, смотришь, бывает: «О, а это что такое? С таким не встречался, но мало ли пригодится». И тут раз - приходят именно с этим.

- Как помочь животному в случае перегрева?

- В первую очередь нужно уйти в тенёк. Во-вторых, если у вас есть холодная водичка, нужно аккуратно намочить полотенце или майку свою и приложить к питомцу. Можно, конечно, облить и само животное, но есть риск подзастудить, если где-то рядом речка или ветреное место. Если есть возможность быстро дойти до дома, подойдут хладагенты - такие штуки у многих лежат в холодильниках, их часто берут с собой в походы для охлаждения чего-либо. Полезны они и в случае, если случился тепловой удар. Видите, что животное часто дышит, ему тяжело, язык синеет, судороги начинаются - обязательно обложить те места, которые хорошо передают тепло: конечности, область грудины. Но тоже под контролем на непродолжительное время. Желательно не охлаждать область почек. При этом хорошо бы мерить температуру. Не очень популярный, но самый точный способ - ректально.

- Солнечные ванны могут привести не только к тепловому, солнечному удару. Читала, что другим последствием может стать онкология. Это так?

- Это действительно так. Не то что бы надо бояться и совсем избегать солнца, но если у животного есть какие-то кожные и другие новообразования, лучше соблюдать осторожность. Совсем недавно мы оперировали котика с меланомой глаза - это опухоль, которая очень сильно реагирует на солнечный свет. У нас есть естественный защитник - атмосфера, который защищает нас от радиации. Солнышко ведь дает определенное излучение, которое мы получаем. Атмосфера часть радиации забирает, но и микродозы могут воздействовать на клетки. На данный момент я не встречал полноценных научных исследований, которые бы показали: такая-то доза, например, полчаса, безопасна, а час - это уже плохо. Тем не менее, если у животного есть кожные новообразования или на теле снаружи, в таком случае надо быть аккуратнее. Желательно защищать их солнца, лишний раз не загорать. Вплоть до того, что надевать какие-нибудь легенькие накидочки на эти места. Вдобавок, у многих животных есть такая проблема, как гиперпигментация. Мы очень часто при операциях используем эпидуральную анестезию для того, чтобы животное точно не испытывало никаких болей. Этот квадратик чаще всего выстригается в области таза. Так вот, очень часто летом замечаем, что раньше приходило белое животное, а теперь появился черный квадратик. В таком случае говорим хозяевам, что желательно мелатонин попринимать, витамин Е тоже защищает. Многие породы к этому чувствительны, особенно, если у них слабый шерстный покров.

Об укусах клещей, змеях и купании

- Вы упомянули, что летом много обращений по поводу укусов клещей. Как защитить своего питомца от болезней, которые переносят эти насекомые?

- Тут все очень просто. Каждый день проверять после прогулки на наличие впившегося клеща. Можно просто протирать белым полотенцем своего любимца. Но лучше всего это делать пальцами, проверять кожный покров досконально. Мы же любим чесать животных, почти все наши питомцы любят массажики. Поверьте моему опыту, большая часть начинает кайфовать. Соответственно, проверили, поняли, что нет. С утра еще раз проверили, потому что клещ, когда напивается, образует небольшое уплотнение в месте, где впился. И оно рано или поздно попадет к вам в руку, даже если вы изначально ничего не почувствовали. Если удалить клеща как можно раньше, вероятность того, что он заразит чем-то ваше животное, очень маленькая. У нас есть светило ветеринарной паразитологии Сергей Коняев, так он в своё время сказал так: если клещ был на животном не более полутора суток, вероятность того, что он заразит чем-то, почти никакая. Хотя всё-таки существует. Поэтому можно взять клеща, прийти в любую ветеринарную клинику, которая сотрудничает с лабораториями, способными исследовать его болезни. И когда будет результат, станет понятно, что делать дальше. Если нет такой возможности, а подозрения есть, нужно каждый день мерить температуру. Это первый признак, который даст понять, что что-то не так. Ведь многие болезни, которыми способен заразить клещ, могут сразу не проявиться. Если время не упущено и диагноз поставлен на ранних стадиях, в большинстве случаев препараты помогают. Но просто так пичкать всех укушенных доксициклином - неоправданный риск, потому что когда он реально понадобится, то может не подействовать. Или мы вырастим в организме натренированных бактерий, которые будут опасны не только для питомца, но и для хозяина. Мы же все целуемся, обнимаемся, и, к сожалению, передача бактерий неизбежна.

- Что делать в случае, если питомец наткнулся на рептилию? Их у нас не много, да и ядовитая всего одна, но, как вы сказали, даже укус ужа может быть весьма болезненным.

- Мы должны знать, какая змея укусила. Поэтому в первую очередь нужно понять, кто это, сфотографировать, но не подходить к ней ни в коем случае. То, что она лежит на солнышке и такая типа вяленькая, не значит, что она не быстрая. Они очень быстро передвигаются. И если змея поймет, что вы приближаетесь к ней, может укусить. Берёте животное, едете в любую ветеринарную клинику, где оставляете в стационаре под присмотром врача. Потому что мы знаем, чем уколоть, если наступит какое-то нарушение, какой дать препарат. В домашних условиях смотреть, возникла ли аллергическая реакция, очень опасно для жизни животного. Даже укусы явно не ядовитых змей могут вызвать аллергическую реакцию организма. И если начнет отекать моська, времени для того, чтобы вставить интубационную трубку или ввести внутривенно препарат, может оказаться мало. Даже если вы приехали в клинику и все специалисты заняты, можно отправиться в другую. К счастью, в Пскове их много. В нашей клинике есть такое понятие, как триаж. Например, если приезжает пациент в экстренном состоянии, и все врачи заняты (чаще всего запись на много времени вперед, потому что спрос большой), мы стараемся проводить приём, берем в стационар, где врач наблюдает за животным, и при необходимости приглашает других специалистов, занятых на приёме. «Иван Владимирович, нужна очень ваша помощь. Оцените состояние животного» - пришёл, оценил. Понятное дело, если ты стоишь на операции, то ничего не сможешь сделать. Но если на обыкновенном приеме (а каждый день у нас на смене два-три врача), такое вполне возможно.

- К сожалению, наше время подходит к концу. Будем подводить итоги. Давайте коротко перечислим общие правила: как облегчить жизнь питомцу в жаркие дни?

- Всегда должна быть вода в необходимом количестве. Поилки-фонтанчики, в которых водичка постоянно двигается и естественным образом охлаждается. Она всегда будет прохладной, если, конечно, не стоит на окне. Если дома у вас солнечная сторона, используйте светоотражающие пленки на стекло, жалюзи, различные занавески, чтобы помещение не нагревалось. Кондиционер - хорошо, но можно переохладить, заморозить животное. Если есть охлаждающие коврики - замечательно, но не все они одинаково полезны, бывают определенные проблемы. Особенно, если животные их разгрызают, тоже встречаемся с этой бедой в летние периоды, когда приходится доставать кусочки этого всего из желудка.

- Купать можно?

- Купать можно, но не всех животных. Кошек как можно реже. У животных большая часть иммунитета находится на коже. Если посветить специальной лампочкой, мы можем увидеть этих товарищей, которые нас защищают. Если их мало, если мы их смываем, особенно человеческими шампунями, это плохо, иммунитет падает, защита снижается. Всех животных надо мыть только тогда, когда они пахнут, извините, «собачиной», «кошачиной» - в кавычках, ведь это не их запах, это запах бактерий, которые скопились на коже. Если совершенно хорошая шерсть, они сами проводят себе груминг, сами себя очищают от лишней грязи. В большинстве случаев шерсть блестит, и всё замечательно.

- Иван, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас был ветеринарный врач Иван Никифоров. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН-FM завершён, до новых встреч!