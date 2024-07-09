Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: свет в конце мусорного тоннеля и гдовский предвыборный гамбит

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Постоянные соведущие передачи Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко обсудят с радиослушателями самые интересные и резонансные темы общественно-политической жизни. Сегодня в центре внимания «соображальщиков» — новый этап преодоления мусорного кризиса в Псковской области, сюрпризы и неожиданности стартовавших выборов главы Гдовского района и другие актуальные вопросы.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.