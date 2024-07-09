Общество

Добро.Центры могут появиться в Псковской области

Добро.Центры могут появиться в Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей рассказали в региональном комитете по молодёжной политике, ассоциация Добро.РФ запускает конкурс социальной франшизы федерального масштаба в своём городе – на открытие центра общественного развития «Добро.Центр».

Добро.Центр может открыться на базе социально ориентированной некоммерческой организации, образовательной организации, учреждения культуры. Чтобы стать Добро.Центром организация должна подать заявку до 1 августа на сайте, пройти обучение и защитить проект будущего Добро.Центра.

Добро.Центр нужен для того, чтобы привлечь людей к социальной активности, создать точки притяжения общественных инициатив города, поддержать локальные общественные проекты, подготовить и обучить команды. Организация, которая получает статус «Добро.Центра», может рассчитывать на корпоративное обучение со стажировками и онлайн-курсами; методические рекомендации; консультации экспертов и юридическую помощь. Главное, быть готовыми работать по единым стандартам.

Отмечается, что Добро.Центр станет главным местом в городе для организации добровольческой и благотворительной деятельности в формате «единого окна».

Социальную франшизу «Добро.Центр» поддержал президент России Владимир Путин. К 2030 году такие центры должны появится в каждом городе страны.