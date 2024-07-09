Общество

Губернатор поздравил пустошан и пушкиногорцев с 80-й годовщиной освобождения районов

Жителей Пустошкинского и Пушкиногорского районов с 80-й годовщиной освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Мы чтим героев, которые ценой своей жизни дали нам возможность жить в великой стране, сохранили наше культурное наследие и наше будущее. В такие памятные дни мы особенно остро ощущаем себя частью общей истории. Мы, дети и внуки победителей, обязаны сохранить и передать правду будущим поколениям», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Губернатор пожелал жителям Пустошкинского и Пушкиногорского районов здоровья, семейного благополучия, душевного тепла и счастья.