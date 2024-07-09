Общество

Игорь Иванов: Почта связывает людей, делая наш мир ближе

С Днем российской почты работников почтовой связи от имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично поздравил председатель облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном совете профсоюзов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Этот праздник напоминает нам о важной роли, которую играет почта в нашей жизни. Благодаря вашей работе сообщения и посылки доставляются вовремя, связывая людей, делая наш мир ближе. Письма, телеграммы, поздравления с вашей помощью приходят в самые отдаленные уголки нашей страны. Вы выполняете и большую социальную роль», - отметил Игорь Иванов.

Работникам почты он пожелал крепкого здоровья, мирного неба, терпения и успехов в благородном труде. «Пусть каждый ваш рабочий день будет наполнен словами благодарности и улыбками довольных клиентов. Спасибо за вашу преданность и профессионализм», - добавил глава облсовпрофа.