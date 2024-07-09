Общество

Псковский губернатор поблагодарил сотрудников почты за непростой и важный труд

С Днём российской почты всех сотрудников и ветеранов службы поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Пост размещен в Telegram-канале главы региона.

«В "Почте России" всегда работали и продолжают работать настоящие профессионалы, которые внимательно относятся к своим обязанностям, прикладывают к выполнению поставленных задач все силы, знания, опыт и энергию. Спасибо за ваш такой непростой и важный для жителей Псковской области труд», - написал Михаил Ведерников.

Он пожелал сотрудникам и ветеранам службы счастья, здоровья и всего самого наилучшего.

День российской почты — профессиональный праздник работников почтовой связи, отмечаемый в России с 1994 года ежегодно во второе воскресенье июля.