Способ эффективно похудеть в жару назвала диетолог

После прихода летней жары многие люди теряют в весе, и кажется, что можно таким образом устойчиво избавиться от пары килограммов. Но это не так: ушедшая из организма вода вернется обратно, как только станет прохладнее, отметила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.
Между тем, теплой погодой действительно можно воспользоваться, чтобы распрощаться с лишней жировой прослойкой, но для этого нужно сменить рацион, продолжила диетолог.
«В жару хочется больше пить, хочется поесть арбузов, фруктов, овощей. Лето располагает к чему-то более легкому. Худеть можно только путем изменения рациона. Надо перестать есть тяжелую, жирную пищу, в летний период нам не нужна дополнительная энергия на обогрев собственного тела. И больше пейте воды», – приводит рекомендации Казачковой радио Sputnik.
Если вы занимаетесь спортом на свежем воздухе, то тренировки следует планировать на более прохладное время суток, добавила врач.