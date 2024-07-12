Общество

Молодёжный квиз в честь Дня города Пскова проведут на свежем воздухе

Молодёжный квиз в честь Дня города Пскова проведут на свежем воздухе 24 июля в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии: сайт Псковского городского молодежного центра

Псковский городской молодёжный центр совместно с автором многочисленных квизов и брейн-рингов Михаилом Черкасовым проведет ежегодную командную интеллектуальную игру «Молодо-зелено». В этом году мероприятие посвящено Дню города Пскова.

Команда должна составлять от 3 до 5 человек, необходима предварительная онлайн-регистрация. Вопросы будут проверять участников на сообразительность, логику и эрудированность. Заявки принимаются от первых 10 зарегистрировавшихся команд.