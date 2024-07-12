Общество

Райпо, школу и парк в Бежаницах посетил в ходе контрольного выезда депутат Госдумы

Рабочий выезд в Бежаницкий муниципальный округ 16 июля провел депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

В рамках выезда депутат посетил районное потребительское общество, Бежаницкую среднюю школу и центральный парк города.

Районное потребительского общество в этом году отмечает 80-летие со дня своего основания. Предприятие обслуживает население двух районов — Бежаницкого и Дедовичского, в системе райпо двух районов занято более 400 человек. Возглавляет его Алексей Куров.

Производственную деятельность осуществляют хлебокомбинат, кондитерский цех, цех безалкогольной продукции, цех по производству полуфабрикатов, где производится широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, безалкогольных напитков и мясных полуфабрикатов.

Собственная продукция райпо поставляется почти во все районы области. Есть 52 магазина.

«Предприятие вынуждено ввиду нерентабельности закрывать некоторые из них в малых населенных пунктах, взамен запускают автолавки. Проговорили проблемы, с которыми сегодня сталкивается райпо. Вместе будем работать над их решением», - рассказал Александр Козловский.

При посещении Бежаницкой средней школы депутат лично познакомился с ее учениками, которые в этом году участвовали в инженерной олимпиаде «Звезда» Союза машиностроителей России.

Как куратор реготделения Союза, Александр Козловский вручил Ульяне Алексеевой, Руслану Стамбулову и Алексею Пухову грамоты и подарки.

«Ульяна написала олимпиаду по психологи и истории, Руслан выбрал психологию, а Алексей – физику, химию и биологию. Поблагодарил родителей школьников за достойное воспитание детей. В этом году более 100 школьников нашего региона приняли участие в самой большой инженерной олимпиаде "Звезда"», - рассказал секретарь реготделения «Единой России».

В ходе поездки в центральный парк в Бежаницах Александр Козловский выделил его как пример комплексного подхода к благоустройству.

«Сегодня это современное место для семейного отдыха. Здесь регулярно появляются новые объекты. В прошлом году оборудовали поле для мини-футбола, этим видом спорта в районе достойно, на уровне с мальчиками занимаются и девочки», - поделился депутат.

Поле оборудовали благодаря усилиям инициативной группы жителей поселка под руководством депутата районного Собрания депутатов Ирины Семеновой.

На его строительство направлено почти 2,9 млн рублей, в том числе порядка 2,3 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, из регионального бюджета выделены допсредства для установления ограждения.

«В планах — решить вопрос с установкой скамеек для зрителей с навесом. А уже в этом году в центральном парке по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" оборудовали детскую площадку с игровым домиком и формами, песочницей, качалкой, горкой и качелями. Ранее в числе прочего установили детскую площадку, очистили пруд. Территория парка содержится в чистоте и порядке», - отметил Александр Козловский.