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Общество

Александр Братчиков о кадровой ситуации, деятельности ПсковГУ и демографической яме

16.07.2024 16:53|ПсковКомментариев: 2

На июльской сессии Псковского областного Собрания депутаты утвердили исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Псковской области за 2023 год. Выяснилось, что более половины жителей региона в статистике фонда медицинского страхования числится неработающим населением. Подробнее о кадровой ситуации в Псковской области, дефиците рабочих рук и деятельности ПсковГУ в вопросе подготовки кадрового ресурса рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

 

— При рассмотрении вопроса об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Псковской области выяснилось интересная статистика. Более половины жителей Псковской области в статистике фонда медстрахования числится неработающим населением. 345 тысяч человек из 598 тысяч застрахованных граждан. При этом доля граждан трудоспособного возраста среди неработающего населения составляет почти треть, 104 тысячи человек. Исходя из того, что платеж за каждого неработающего жителя составляет 9 тысяч рублей, годовые расходы – к миллиарду. Вот как это можно объяснить? Откуда столько неработающих граждан?

— Причем этот миллиард платит региональный бюджет, хотя деньги можно было потратить более эффективно. Я уж не говорю о том, что эти 100 тысяч населения, они и налогов не платят, которые могли бы пойти в региональный бюджет, соответственно, которые могли использовать для каких-то социальных программ, повышения заработной платы учителям и медицинским работникам. Вот если бы наша оппозиция пришла и сказала: «Давайте мы примем программу, которая позволит этих 100 тысяч человек работающих вывести из тени, и мы тогда сможем добавить зарплату учителям». Вот это было бы очень конструктивно.

Возвращаясь к вашему вопросу, эти 100 тысяч, в большинстве, это таксисты, парикмахеры, визажисты, какие-то строители, какие-то маленькие мастерские, которые никоим образом не оформляются, даже как самозанятые. Эту задачу мы с налоговой обсуждали, стоит вопрос о необходимости выведения вот этого теневого бизнеса в легальный, чтобы они могли точно так же просто уплачивать налог. Мое мнение: все-таки надо популяризировать и в СМИ, и вообще в обществе, что уплата маленького налога позволяет жить честно. Это всего 6%, для самозанятого это не очень глобальные деньги. Ты открыто, легально можешь их использовать и быть полноценным социально-ответственным гражданином нашей страны. Это мое мнение.

— На днях ваши коллеги из Госдумы в окончательном чтении приняли решение о повышении налогов для граждан - НДФЛ, и налогов для бизнеса. На ваш взгляд, как это отразится на доходах регионального бюджета? Как бизнес может отреагировать на это повышение? Вы не боитесь, что мы сейчас вернемся к зарплатам в конвертах, к серым схемам, к вывозу капитала за рубеж? 

— НДФЛ увеличивается для тех, кто зарабатывает больше 2,4 миллиона в год, это 200 тысяч в месяц. Только после этого идет прогрессивная шкала налогов. Если все будут в равных условиях и в равной степени платить налоги, то это будет нормальная, добросовестная конкуренция, в том числе в бизнесе. Кто сильнее, кто мудрее, кто правильно работает, будет зарабатывать больше. На зарплату людей никоим образом это не повлияет, потому что у нас сумасшедший кадровый дефицит. И сейчас идет, на самом деле, не то, что там на работу кого-то не взять, а идет перекупка кадров. Каждое предприятие (в любой сфере: ресторанный бизнес, производство, добыча каких-то полезных ископаемых или работа в лесу) - все пытаются перекупить специалистов, предложить им большую зарплату, чтобы они к ним пришли, потому что у нас безумный кадровый дефицит.

— В чем причина того, что в Пскове сегодня такой кадровый голод? Почему у нас нет постоянной возобновляемой генерации молодых специалистов? Вроде бы есть образовательный центр - ПсковГУ, который должен эти ресурсы делать для региона, готовить кадровый потенциал по широкой линейке специалистов. Но по факту, об этом говорят и предприниматели, и муниципальные работники, и социальные службы, и все, кто угодно, от заводов до СМИ, - нет этих людей. Те специалисты, которые выходят из здания ПсковГУ, не подготовлены, не профессиональны, а те, которые подготовлены профессионально, просто сразу же уезжают. Ваше мнение, в чем проблема?

— Во многом с вами согласен. Но хотел добавить, в первую очередь, что у нас сейчас самое трудоспособное население - это как раз 25-45 лет. Это те, кто родились в 90-е годы, конец 80-х, по 2003 й год. Была же очень серьезная демографическая яма, там редко у кого было два ребенка. Соответственно, количество трудоспособного населения сейчас снизилось. Это просто объективный факт. Следующее - это уровень жизни. Мы понимаем, что раньше, если два человека в семье не работают, то семья не может жить достаточно хорошо. Если работает один, содержать семью из четырех человек было достаточно сложно. Родители вынуждены были работать вместе. Сейчас у нас очень большая прослойка населения, которые неплохо зарабатывают, и фактически семья сформировалась так, что работает один член семьи. Жены зачастую просто не работают, а занимаются домашним хозяйством, воспитанием детей. Я не говорю, что это легко и просто, это очень сложно и очень ответственно. Но это опять же выход трудовых ресурсов, которых мы не досчитываемся, которые не принимают участия в работе экономики страны именно с точки зрения формирования добавленной стоимости.

Для Пскова еще одна причина - это, безусловно, «удаленка». Очень многие научились работать удаленно, но они не работают в Пскове, они работают в других городах, может быть, даже в других странах. Они делают достаточно большой объем работы, они получают неплохие деньги, они их тратят даже в Пскове, ходят в те же магазины, но они здесь не зарабатывают. Зарабатывают в других местах. Также у нас большой отток трудоспособного населения. Многие наши соотечественники работают в Петербурге, в Москве, ездят вахтовым методом, уезжают туда на месяц, на две недели, тем самым там зарабатывают деньги, возвращаются. Они не участвуют в трудовых отношениях на территории города Пскова.

— Это объективные причины, а что касается субъективных причин, допустим, региональные власти не дорабатывают, флагманский вуз не соответствует современным стандартам, здесь вы проблему не видите?

— Безусловно, вопрос к ПсковГУ тоже есть, насколько там профильная подготовка кадров. Ну а с другой стороны, зачем нам такое количество наших сограждан с высшим образованием, которые отучились за государственный счет, а работают абсолютно не по профессии? 

— Быть может, взять эту тему на парламентский час, разобрать, какие нам специалисты нужны?

— Знаете, куда ушло большое количество трудоспособного населения? Это сфера доставки и сфера такси. Безумное количество людей ушло, потому что там достаточно высокие заработные платы. Мы же даже видим статистику, что доставщики сейчас зарабатывают почти столько, сколько IT-шники. Но чтобы заниматься доставкой, не нужно иметь никакого образования, нужно иметь крепкие ноги, хороший велик и тот рюкзак, куда ты можешь положить еду. Таксисты – нужно уметь водить автомобиль, быть более менее прилично одетым. Вот тебе, пожалуйста, уже работа. И опять же, работают ровно столько, сколько им хочется. Отработал заказы и пошел дальше отдыхать. Наверное, это хорошая история для подработки, а как основная деятельность, наверное, вряд ли. А что касается предложения провести парламентский час на тему трудовых ресурсов, работы вузов - безусловно, это хорошая история. Неплохо было бы заслушать профильный комитет, который отвечает за подготовку трудовых ресурсов. Я думаю, что мы к этому вернемся. Спасибо за предложение.

Беседовал Максим Костиков

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #работа #кадры
Источник: Псковская Лента Новостей
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