Общество

Александр Козловский провел встречу с железнодорожниками в Дно

О работе в Псковской области в рамках региональной недели рассказал депутат Государственной Думы от региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас региональная неделя в классическом варианте. Мы общаемся, я встречаюсь с гражданами, с избирателями, посещаю производственные предприятия и объекты, которые создаются при участии партии "Единая Россия". Проводим встречи в Пскове и Великих Луках», - рассказал Александр Козловский.

Депутат Госдумы добавил, что планируется посещение порядка шести районов. «Несколько районов уже посетил, посетил объекты, которые прошли реконструкцию по программе "Формирование комфортной городской среды". В Порхове посетили некоторые объекты, в Дно те, которые требуют особого внимания, встречались с железнодорожниками», - пояснил он.

Александр Козлов отметил, что на железнодорожных предприятиях в Дно работают порядка полутора тысяч сотрудников. «Поэтому особое внимание уделяем сотрудникам и проблемам наших железнодорожников, записали вопросы и будем с ними работать», - рассказал секретарь реготделения «Единой России» .

Также проводились встречи с активом районов. «Один из самых сложных вопросов - это качество связи, качество интернета. На сегодняшний день мобильный интернет - это уже не роскошь, а вообще это возможность развиваться, возможность комфортно жить. И самое главное, наверное, работать в дороге, работать у себя дома или непосредственно на предприятии», - прокомментировал ситуацию с развитием мобильной связи Александр Козловский.

Депутат отметил, что этот вопрос будет прорабатываться с мобильными операторами.

«Также рассматриваем и следим за тем, как проходит реконструкция в школах, по газификации тоже вопросы существуют», - добавил Александр Козловский.