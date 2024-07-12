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Общество

Псковская фабрика «Славянка» заняла первое место в региональном этапе всероссийского конкурса

17.07.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Псковская швейная фабрика «Славянка» заняла первое место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Мы поздравляем наших социальных партнеров - псковскую швейную фабрику "Славянка" - с победой в региональном этапе всероссийского конкурса. Это значит, что руководство и коллектив производства движутся в правильном направлении - социального партнерства и высокой социальной эффективности. Заботятся о высоком качестве, надежных связях и работниках», – отметил Игорь Иванов.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности ежегодно проводится Российской Федерации с 2000 года. Организатором конкурса является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с участием исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общероссийских и региональных объединений работодателей и профсоюзов. Конкурс проводится на региональном и федеральном уровнях с участием сторон социального партнерства.

Теги: #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
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