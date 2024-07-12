Псковская фабрика «Славянка» заняла первое место в региональном этапе всероссийского конкурса

Псковская швейная фабрика «Славянка» заняла первое место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности ежегодно проводится Российской Федерации с 2000 года. Организатором конкурса является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с участием исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общероссийских и региональных объединений работодателей и профсоюзов. Конкурс проводится на региональном и федеральном уровнях с участием сторон социального партнерства.