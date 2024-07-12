Общество

Зампрокурора области организует личный прием граждан в Красногородском округе

Заместитель прокурора Псковской области организует личный прием граждан в Красногородском муниципальном округе 19 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: freepik

По распоряжению прокурора Псковской области заместитель прокурора, он же старший советник юстиции Алексей Попов, 19 июля с 12:00 организует личный прием граждан в прокуратуре Красногородского округа. Она располагается по адресу: поселок Красногородск, улица Набережная, 41.

Для встречи с заместителем прокурора области к указанному времени необходимо подойти в прокуратуру с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.