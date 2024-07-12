Общество

День поселка Локня отпразднуют 17 августа

День поселка Локня отпразднуют 17 августа. Об этом глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Иван Белугин / Telegram

«Стараемся сделать торжество интересным и ярким для жителей всех возрастов! Как только согласуем все мероприятия — сразу же опубликую информацию, а пока что приоткрою завесу тайны и расскажу о главных героях музыкального представления!» - рассказал Иван Белугин.

Для любителей народной и эстрадной музыки выступит ансамбль псковского Дома офицеров «СамоРезы».

«Яркие музыкальные композиции и оригинальные аранжировки, живая музыка и неповторимый стиль артистов уже покорили сердца многих зрителей! Для тех, кто любит более современный подход к музыке, джазовые мотивы и новое видение любимых хитов выступит Лиза Матрешка и кавер-группа Drum&Jazz. Уверен, музыкальные подарки на День поселка порадуют всех!» - добавил Иван Белугин.