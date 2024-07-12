Общество

Александр Козловский передал книги в Гдовскую и Плюсскую библиотеки

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский передал книги в Гдовскую районную центральную библиотеку имени Малякова и Плюсскую районную центральную библиотеку, где недавно прошла реконструкция. В каждое учреждение – по несколько сотен экземпляров. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Литературу собрали в рамках акции «Книги – в сельские библиотеки», запущенную «Единой Россией» и фондом «Земляки».

«Пополнение библиотечных фондов играет важную роль в жизни сельских жителей. Книги помогают расширять кругозор, получать новые знания и просто приятно проводить. Чтение книг становится особенно актуальным занятием летом, когда к бабушкам и дедушкам на каникулы приезжают школьники», - рассказал Александр Козловский.

Он отметил, что идея акции возникла после размещения поста о передаче книг в Себежский район от партнера фонда «Земляки» Татьяны Ефремовой. Новость нашла широкий отклик среди жителей региона: многие написали о своей готовности поделиться литературой из личных библиотек.

«Мы поддержали эти стремления и запустили сбор книг. В общей сложности за месяц мы собрали 5 тысяч книг для жителей 10 районов Псковщины. На данный момент книги доставлены в районы, есть запрос повторить эту акцию», - уточнил Александр Козловский.