Общество

Карантин по бешенству ввели в пустошкинской деревне Шилово

Карантин по бешенству ввели в деревне Шилово Пустошкинского района. Соответствующий указ разместили на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Карантин установили на территории эпизодического очага: личное подворье, расположенное по адресу: Пустошкинский район, деревня Шилово, дом №3, а также на прилегающей территории. За исключением специального персонала, территория закрыта для посещения.

В связи с карантином установили ряд ограничений. В частности, запрещается проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Запрещается ввозить и вывозить восприимчивых животных.

Ограничительные мероприятия установили на 60 дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения всех необходимых мероприятий.