Общество

Закупку материалов для лаборатории островской больницы проводили с нарушениями

Псковское УФАС России рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на положение извещения о проведении электронного аукциона на поставку расходных материалов для лаборатории Островской межрайонной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФАС России по Псковской области.

Фото: архив ПЛН

Согласно доводам жалобы, незаконно установлены требования к химическому составу реагентов, а также он соответствует единственному производителю ООО «Клиникал диагностик солюшенз».

В описании объекта закупки установлены конкретные требования к химическому составу реагентов, относящиеся не к показателям самого товара, а к химическим показателям составных частей товара, к результатам испытаний товара и другим физико-химическим свойствам, которые не могут быть известны участнику закупки. Следовательно, это создает дополнительные барьеры для участия в конкурсе, поскольку участник закупки не является производителем товара, чтобы обладать информацией о результатах испытаний и химических составляющих товара, которые используются при его изготовлении.

Из писем российских производителей реагентов для гематологического анализатора MicroCC 20Plus становится ясным, что предоставить покупателю информацию о конкретных параметрах аналитических характеристик реагентов до выпуска определенной партии товара не представляется возможным, отметили в ведомстве.

Исходя из положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, объект закупки должен быть сформирован таким образом, чтобы совокупности характеристик товара соответствовало как минимум два производителя, напомнили в УФАС.

Изучив все материалы дела, комиссия антимонопольного органа пришла к выводу, что заказчик нарушил требования частей 1, 2, 3 статьи 33, пункта1 части 2 статьи 42 закона о контрактной системе. При таких обстоятельствах комиссия Псковского УФАС России считает необходимым выдать заказчику предписание об устранении допущенных нарушений и признать жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной.