Общество

Губернатор рекомендовал псковичам посетить выставку «Освобождение. Путь к Победе»

В Пскове ко Дню освобождения города открылась уникальная выставка с фотографиями, сделанными на Псковской земле в годы Великой Отечественной войны. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Фотовыставка создана в рамках проекта «Освобождение. Путь к Победе», посвящённого 80-летию освобождения Ленинграда и территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Проект реализуется медиагруппой «Россия сегодня» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

На кадрах Совинформбюро, снятыми военными корреспондентами, запечатлены бойцы Красной Армии и партизанские отряды, крестьяне, отдающие свой хлеб бойцам, улицы разрушенных городов и то, как победа приходила в населенные пункты Псковщины.

«Презентация фотовыставки состоялась в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. Рекомендую всем обязательно её посетить – это наша история, которую мы должны знать, помнить и хранить», – отметил губернатор.