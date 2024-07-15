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Культура

Фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе» открылась в Пскове

17.07.2024 18:05|ПсковКомментариев: 0

В Пскове открылась фотовыставка мультимедийного проекта «Освобождение. Путь к Победе», посвященная 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.

«Псковский "этап" проекта "Освобождение. Путь к Победе" эмоционально очень сложный. По официальным данным, с современной территории Псковской области угнаны на работу в Европу более 190 тысяч человек. Уютные улицы городов и поселков Псковской области стали руинами (из 406 деревень было полностью сожжено и сметено с лица земли 325), до основания были разрушены заводы, железные дороги, мосты. Памятники архитектуры, церкви и храмы, школы и больницы, музеи — все эти объекты были или повреждены, или разрушены по всей территории региона. История отражена в воспоминаниях, в качественно написанных учебниках и, конечно, в фотографиях», — рассказал генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Он объяснил, что авторы проекта демонстрируют снимки, на которых не просто свидетельства злодеяний, на них — история, которую обязаны знать не только россияне, но и жители других стран. У проекта уже был опыт ознакомления с экспозицией в Вашингтоне, возможно, его новый этап, который поддержал президентский фонд культурных инициатив, получит международный охват.

Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе, инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является международная медиагруппа «Россия сегодня». По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ, несший на плечах бремя войны.

«Выставка фотографий, созданных фотокорреспондентами Совинформбюро в Псковской области в годы войны, — уникальная возможность совершить путешествие в прошлое и увидеть, каким был наш Псков, другие города региона и их жители в годы Великой Отечественной войны. Каждый кадр наполнен духом отваги и преданности своей стране. Фотографии передают тяжелую, но в то же время гордую реальность военной жизни и вызывают уважение к тем, кто испытал на себе все трудности военных лет. Выставка дает возможность прикоснуться к истории. Это впечатляющий опыт, который заставляет задуматься и ценить мирное время», — сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

Организаторы отметили, что посетить уникальную выставку, открытую в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, смогут все желающие.

«Псковщина в числе первых приняла удар, испытала ужасы войны. Полностью разрушенные города, сожженные деревни. 36 месяцев и 13 дней длилась оккупация Пскова. Все это время на фронте и в тылу приближали победу. Фотографии прошлых лет наших земляков бесценны. Особенно важна такая фотовыставка в наши дни, когда нацизм вновь напомнил о себе. Низкий поклон за проект, за сохранение истории», — рассказала генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Вера Павлова.

Значимость сохранения исторической памяти о событиях освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков также подчеркнула начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта «Освобождение. Путь к Победе» Наталья Тюрина.

«Псковщина пережила тяжелейшие годы фашисткой оккупации и не сдалась. Открывая сегодня выставку "Освобождение. Путь к Победе", мы отдаем дань памяти всем, кто сражался за родную землю, кто восстанавливал родной край после освобождения. Сила духа простого человека, которую смогли запечатлеть военные корреспонденты Совинформбюро 80 лет назад, вызывает самое глубокое сопереживание, особенно в современных контекстах. Чем больше людей смогут ее увидеть, обсудить те события в своей семье, тем лучшим будет понимание происходящего сегодня», — отметила она.

«Освобождение. Путь к Победе» – это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта президентского фонда культурных инициатив. Проект «Освобождение» собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ «Лучшие социальные проекты России» (в 2023 и 2024 годах) и «За верность науке», пишет РИА Новости

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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