Общество

Собаки и кошка без нужных прививок не смогли пересечь госграницу РФ в Псковской области

Восемь домашних питомцев не смогли пересечь госграницу России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Ветеринарный контроль семи собак и одной кошки, перевозимых в сопровождении физических лиц из Германии и Латвии на территорию Российской Федерации, провели на российско-эстонской границе РФ в пункте пропуска Шумилкино.

В ходе документарного контроля установлено, что в ветеринарных паспортах семи собак отсутствовали сведения о вакцинации животных не позднее чем за 20 дней до отправки, если они не были привиты в течение последних 12 месяцев против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций, лептоспироза.

Кроме того, у четырех собак также отсутствовала отметка компетентного органа о проведении клинических осмотров животных в течение 14 дней перед их отправкой. А у кошки отсутствовала информация о вакцинации не позднее чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течении последних 12 месяцев против панлейкопении.

Ввоз собак и кошки на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлены декларации о возврате грузов. Животных вернули на сопредельную территорию.