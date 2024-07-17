Общество

Ищущим работу псковичам с инвалидностью советуют обратиться в кадровый центр

Псковский кадровый центр помогает гражданам с инвалидностью в поиске работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

При помощи центра каждый пятый клиент с инвалидностью нашел работу. Более 30 из 150 граждан этой категории были трудоустроены. Сейчас они заняты в сельском хозяйстве в качестве операторов свиноводческих комплексов и механизированных ферм, в жилищно-коммунальной сфере — как рабочие-озеленители, в торговле — как продавцы-консультанты. Востребованы оказались позиции оператора красочной станции, специалиста по закупкам, социального работника, сторожа, а также другие должности.

Среди открытых вакансий, которые подходят для таких соискателей, наиболее высокую зарплату работодатели области предлагают инженерам-конструкторам — до 110 тысяч рублей.

Благодаря модернизации службы занятости населения в кадровых центрах Пскова и области создается доступная среда, разрабатываются сервисы для легкого и быстрого поиска работы, отметили в правительстве.