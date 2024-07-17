Общество

Тысячу порций бесплатного мороженого раздадут псковичам на день рождения «ПИК60»

Торговый комплекс «ПИК60» в Пскове отпразднует свой день рождения 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового комплекса.

В этом году торговому комплексу «ПИК60» исполняется 16 лет.

«Так совпало, что день рождения выпал на День города! Поэтому организаторы решили совместить сразу два праздника, устроив третий», – отметили в администрации. Третьим событием станет финал ежегодного фестиваля «Битва талантов-2024»

Псковичей и гостей города 28 июля на открытой площадке у торгового комплекса «ПИК60» ждут:

1000 порций мороженого бесплатно;

игровые зоны от партнеров;

выставка автомобилей;

яркие выступления участников;

пенная дискотека в финале праздника.

Вход на праздник — свободный. Начало в 16.00.