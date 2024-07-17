Общество

Открытие парка «Волшебная гора» в Пскове переносится на 28 июля

Открытие парка «Волшебная гора» в Пскове переносится на 28 июля. Об этом инвестор проекта по строительству в Пскове парка развлечений Александр Терентьев рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Все идет по плану, просто мы решили интегрироваться в общегородской график мероприятий. Основные мероприятия будут проводится 27 и 28 июля, поэтому согласовали на 28 июля. Все работы идут по плану, все организовано», – рассказал Александр Терентьев.

Ранее стало известно, что на новом колесе обозрения в Пскове тестируют подсветку.

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Вблизи парка собираются проектировать перекресток с круговым движением.