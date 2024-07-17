35 тысяч из необходимых семи миллионов собрали в Пскове на памятный знак детям войны

Семь миллионов рублей требуется на установку в Пскове памятного знака детям войны. Об этом председатель псковского отделения общественной организации «Дети войны» Александр Ножка рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Благодаря взаимодействию организации и главой города Пскова Борисом Елкиным и председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым итоговое место размещения памятника согласовали. В итоге памятник планируют разместить на улице Стрелковой Дивизии, 128, в Аллее Победы.
«Нам понравилось это место, городскую власть оно тоже устраивает. И с этого момента процесс пошел. Мы прошли полностью всю цепочку. Сперва комиссия приняла это решение, что памятнику быть. Потом градостроительный совет утвердил это решение. 29 апреля уже городская Дума приняла решение, что памятнику быть», — добавил Александр Ножка.
Актуальным остался вопрос финансирования создания памятника. Так как «Дети войны» – это общественная организация, памятник планируют установить на пожертвования.
При этом «Дети войны» активно занимаются установкой точек для пожертвований и связываются с организациями, фабриками и общественными деятелями Пскова и Псковской области для получения пожертвований.
«Дети войны работали наравне со взрослыми. Специально нормы были для них установлены. Они перенесли оккупацию всей нашей Родины. Вот наша Псковская область практически последней была освобождена. Эти дети войны не видели детства, они трудились наравне, они участвовали в партизанских отрядах, защищали нашу Родину и с оружием. И надо отдать им должное, что после войны это поколение было основным поколением, молодым поколением, которое отстраивало нашу страну. И когда мы это проанализировали, мы поняли, что это поколение должно быть как-то оформлено - так, как узники, блокадники, чтобы они имели свой государственный статус. И тогда мы создали эту организацию. Нужна была общественная организация. Все же это большое количество людей, у нас в области было 74 тысячи на тот момент. Но это старейшее поколение уже уходит, самому младшему в этом году 79 лет. Поэтому мы должны отдать им должное, чтобы это поколение не было забыто, оно исчезнет. Тем более, в наше время», – рассказал экс-руководитель региональной общественной организации «Дети войны» Геннадий Бубнов.
Подробнее слушайте в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) на следующей неделе.