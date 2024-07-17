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Общество

35 тысяч из необходимых семи миллионов собрали в Пскове на памятный знак детям войны

19.07.2024 16:46|ПсковКомментариев: 0

Семь миллионов рублей требуется на установку в Пскове памятного знака детям войны. Об этом председатель псковского отделения общественной организации «Дети войны» Александр Ножка рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Идея увековечения памяти и установки памятного мемориального знака детям войны в городе Пскове появилась с 2018 года. Сперва место не устраивало, хотя власти соглашались. Потом выяснилось, что нужна визуализация. Мы хотели его на площади Победы. Как бы завершающий этап: здесь Вечный огонь, герои, партизанский камень. И как завершение уже дети войны, чтобы человек, если пришел, возложил (цветы) и к Вечному огню, и к партизанскому камню, и Героям Советского Союза, и детям войны. Тем более, когда были парады, они все заканчивались в Зеленом театре. Все было рядом», – рассказал Александр Ножка.

Благодаря взаимодействию организации и главой города Пскова Борисом Елкиным и председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым итоговое место размещения памятника согласовали. В итоге памятник планируют разместить на улице Стрелковой Дивизии, 128, в Аллее Победы.

«Нам понравилось это место, городскую власть оно тоже устраивает. И с этого момента процесс пошел. Мы прошли полностью всю цепочку. Сперва комиссия приняла это решение, что памятнику быть. Потом градостроительный совет утвердил это решение. 29 апреля уже городская Дума приняла решение, что памятнику быть», — добавил Александр Ножка.

Актуальным остался вопрос финансирования создания памятника. Так как «Дети войны» – это общественная организация, памятник планируют установить на пожертвования.

«Памятник этот будем устанавливать за счет пожертвований населения. Потихоньку деньги начинают поступать. Не в таком количестве, как хотелось бы. Сам памятник стоит 5 миллионов 865 тысяч, плюс благоустройство. В сумме это около 7 миллионов. На данный момент есть 35 тысяч», — уточнил Александр Ножка.

При этом «Дети войны» активно занимаются установкой точек для пожертвований и связываются с организациями, фабриками и общественными деятелями Пскова и Псковской области для получения пожертвований.

«Дети войны работали наравне со взрослыми. Специально нормы были для них установлены. Они перенесли оккупацию всей нашей Родины. Вот наша Псковская область практически последней была освобождена. Эти дети войны не видели детства, они трудились наравне, они участвовали в партизанских отрядах, защищали нашу Родину и с оружием. И надо отдать им должное, что после войны это поколение было основным поколением, молодым поколением, которое отстраивало нашу страну. И когда мы это проанализировали, мы поняли, что это поколение должно быть как-то оформлено - так, как узники, блокадники, чтобы они имели свой государственный статус. И тогда мы создали эту организацию. Нужна была общественная организация. Все же это большое количество людей, у нас в области было 74 тысячи на тот момент. Но это старейшее поколение уже уходит, самому младшему в этом году 79 лет. Поэтому мы должны отдать им должное, чтобы это поколение не было забыто, оно исчезнет. Тем более, в наше время», – рассказал экс-руководитель региональной общественной организации «Дети войны» Геннадий Бубнов.

Подробнее слушайте в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) на следующей неделе. 

Пресс-портрет
Бубнов Геннадий Николаевич Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #дети войны #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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