Общество

Синоптики прогнозируют погодные перепады в Псковской области

Погодные перепады ожидаются на территории Псковской области на следующей неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В первой половине недели погода прогнозируется однозначно лучше. До 24-25 июля без осадков, ожидаются достаточно высокие температуры +22...+27 градусов — сухо и жарко. С 26-28 июля погода станет прохладнее, пройдут кратковременные дожди», — рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик добавила, что причина погодных перепадов — очередной фронт.