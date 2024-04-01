34-й выпуск проекта «Истфакт»: Империя закончилась здесь

В марте 1917 года в Пскове отрекся от престола последний император России Николай II. Это событие окружает много мифов и исторических спекуляций. Где правда, а где вымысел и как с отречением связан Псков, мы разбирались в очередном выпуске программы «Истфакт».
Благодарим за помощь в организации съёмок Псковское отделение Российского военно-исторического общества, Музей истории Псковских железнодорожников и Филиал ОАО «РЖД» — Октябрьскую железную дорогу.
Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).