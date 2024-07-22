Общество

Торговый комплекс в Пскове разыграет телевизор в свой день рождения

В свой день рождения, 28 июля, торговый комплекс «ПИК60» в Пскове разыграет телевизор. ТК «ПИК60» исполняется 16 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового комплекса.

«Традиционно в день рождения торгового комплекса "ПИК60" разыгрываются призы и подарки от магазинов-партнеров праздничного события! В этом году главным призом для розыгрыша среди всех гостей и участников мероприятия станет телевизор от партнера мероприятия», - рассказали в ТК.

Псковичей и гостей города 28 июля на открытой площадке у торгового комплекса «ПИК60» ждут:

1000 порций мороженого бесплатно;

игровые зоны от партнеров;

выставка автомобилей;

яркие выступления участников;

пенная дискотека в финале праздника;

гигантский дартс;

шоу талантов;

призы и подарки от партнеров.

Вход на праздник — свободный. Начало в 16.00.