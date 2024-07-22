Общество

Собака на пенсии: в псковском УФСИН рассказали историю овчарки по кличке Гор

Вот уже год, как псковская бельгийская овчарка малинуа по кличке Гор – пенсионер. Осталась в прошлом служба в УФСИН России по Псковской области, а с ней и трудовые будни, наполненные ежедневными тренировками, обучениями, выездами. Историю служебного пса Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Фотографии: УФСИН России по Псковской области

К работе в ведомстве Гор (Хантер) приступил, будучи еще собакой маленькой. Его основательно готовили. Этим занимался его главный друг и коллега - кинолог отдела по конвоированию Станислав Федоров. Благодаря стараниям специалиста из полуторамесячного щенка вырос первоклассный четвероногий сотрудник.

«Гор попал в мне в руки совсем крохой. Мы подружились, и началась ежедневная кропотливая работа: притирались, изучали характеры друг друга. Интересный это период. Несмотря на то, что кинологический опыт у меня уже был (профильное образование, кинолог во время службы в армии), Гор открыл для меня новые горизонты и понимание того, что только через безусловную любовь можно заслужить доверие и подчинение животного. Очевидные вещи, но пес подсветил мне этот момент очень сильно. А потом начались чудеса, и спустя год тренировок мы успешно выступили на Кубке ФСИН России по многоборью кинологов», - рассказывает Станислав Федоров.

Тогда среди сотен участников масштабного мероприятия псковский тандем оказался в числе призеров. Гор проявил себя спринтером, преодолев полосу препятствий с лучшим результатом. За это «старший коллега» дал четвероногому напарнику меткую характеристику «быстрый». Впоследствии в их общении появилось много определений-маячков: «солдат», «дружище». Это сильнее скрепляло пару и помогало в профессиональной деятельности. Поэтому когда речь зашла о дальнейшей судьбе Гора вне службы, Станислав Федоров не раздумывал.

«Мой дом стал его домом. И в нашей семье никто не был против такого пополнения, - поясняет Станислав Федоров. - Жизнь на заслуженном отдыхе для Гора протекает спокойно и размеренно. Мы вместе гуляем, совершаем пробежки. Он спокоен и всегда рад новым впечатлениям, у него изменился рацион. Жена балует. Кстати, они очень подружились. Если раньше она его побаивалась, то сейчас и намека на это не осталось. Она тактична, он исполнителен, здесь чувствуется его выучка, ум. Служебные собаки – это думающие животные».

Помимо смены места жительства, обустройства в семье, где Гор занял позицию защитника дома, он проявил себя любителем путешествий. Заметив эту особенность, Станислав Федоров оборудовал в личном автомобиле специальное посадочное место. Теперь все поездки проходят с комфортом. Вместе со своими хозяевами пес побывал в разных уголках не только региона, но и страны. За это время путевой лист хвостатого туриста пополнился большим количеством интересных локаций. Посетил он и столицу, самый центр Москвы – Красную площадь.

«Прогулялся, полюбовался красотами, понравилось, но в родные края возвращался с особым рвением. Народная мудрость сработала и в случае с этим умным и сообразительным животным: намного лучше только там, где любят, заботятся и берегут…намного лучше только дома», - заключили в ведомстве.