Общество

Радиоактивный арктический след: взгляд Владимира Слободяна

Пару месяцев назад западные экологи из экоорганизации Bellona (официально признана Генпрокуратурой РФ нежелательной) выпустили доклад, посвященный проблематике радиоактивного загрязнения российского сегмента Арктики. В нём прогнозируются «непредсказуемые ядерные и радиационные риски», вызванные прекращением международного контроля над мониторингом хранения и утилизации радиоактивных отходов в этом регионе. Но реальна ли угроза на самом деле или доклад – мистификация, в основе которой лежат совсем не экологические мотивы? Царьград ТВ обратился за ответом на этот вопрос к генеральному директору АО «Институт экологического проектирования и изысканий» Владимиру Слободяну.

Арктика на передовой

Арктика уже достаточно давно стала центром внимания не только исследователей и климатологов. А в последние годы её значимость с точки зрения укрепления обороноспособности и безопасности нашей страны, а также экономического развития России значительно возросла. Санкции и, как следствие, перемены в логистике вынудили РФ активизировать развитие арктических земель и акваторий. Взять, к примеру, Северный морской путь (СМП). Севморпуть протянулся на 5,6 тысячи километров вдоль северных берегов нашей страны. Этот путь пролегает через четыре моря Северного Ледовитого океана – от Карского моря, через море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское море до Тихого океана и бухты Провидения в Анадырском заливе Берингова моря. Арктический морской маршрут существенно сокращает путь между Европой и Азией.

Два года назад российский кабинет министров утвердил план развития арктической транспортной артерии до 2035 года, на воплощение в жизнь которого будет выделено около 2 триллионов рублей. Ожидается, что ежегодный грузопоток вырастет с 34 до 220 миллионов тонн. В 2023 году грузопоток уже поставил рекорд в 36 миллионов тонн, а количество разрешений на плавание выросло почти на 5%. Транзитный грузопоток достиг исторического максимума в 2,1 миллиона тонн, с основным грузом — нефтью. Правительство планирует довести грузопоток в рамках СМП до 80 миллионов тонн к концу текущего года.

Геополитическое соперничество

Арктика богата нефтью, газом и углем. По оценкам, здесь находятся запасы в 90 млрд баррелей нефти, 50 трлн кубометров газа и 40 млрд баррелей газового конденсата. Большая часть этих запасов, согласно международному законодательству, принадлежит России. И их разработка один из безусловных двигателей регионального развития Арктики.

Ресурсы и транспортные возможности арктических широт притягивают интересы многих стран, включая США и Канаду. Присутствие России в регионе вызывает обеспокоенность, особенно в условиях усиления политического противостояния с НАТО. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО многие эксперты также связывают с арктическими интересами. При этом, глобальное потепление делает СМП более доступным для международной торговли, что в свою очередь привлекает страны Азии, в частности, Китай и Индию, которые уже вносят ощутимый вклад в грузопоток Севморпути.

Вопросы к Bellona

Что может помешать дальнейшему развитию этого перспективного направления? Вариантов может быть много. Один из них – признание территории потенциально опасной с точки зрения радиационных рисков. На это и направлены антироссийские действия западных «экологов» из Belllona.

Экологическое объединение Bellona со штаб-квартирой в Осло (Норвегия), основанная в 1986 году, известна не только своими исследованиями в области экологии и активной позицией в решении различных экологических проблем, но и политической ангажированностью и избирательностью в выборе объектов для исследования. За что, кстати, ни раз подвергалась критике.

Недавний доклад Bellona ставит под сомнение способность России управлять экологическими рисками в Арктике. В нём перечислены проблемы, связанные с радиацией: старые энергоблоки, затонувшие атомные подводные лодки, полигоны проведения мирных ядерных взрывов и хранилища отработанного ядерного топлива. Bellona утверждает, что отсутствие международного контроля и финансирования после начала СВО может привести к катастрофическим последствиям.

По мнению директора Института экологического проектирования и изысканий (ИЭПИ) Владимира Слободяна, заявления Bellona о радиоактивных угрозах сильно преувеличены. Проблемы существуют, но они решаемы при наличии научного подхода и координации между МЧС, Росатомом и Минобороны, полагает глава АО «ИЭПИ» Владимир Слободян.

Уже пятнадцать лет АО «ИЭПИ», который основал выпускник геофака МГУ Владимир Слободян, занимается вопросами экологического мониторинга - систематическим наблюдением за состоянием окружающей среды для выявления и предотвращения негативных воздействий, в том числе в Арктике. Одно из профильных направлений работы института - радиационно-экологические исследования. Их проводят с целью оценить радиационный фон территорий различными методами: специалисты проводят гамма-съемку местности, замеры фоновых значений доз, берут пробы почв, грунтов и донных отложений на предмет исследования их радиоактивности.

Владимир Слободян уверен, что научные исследования и мониторинг намного эффективнее и экономичнее, чем бездумное поднятие и утилизация затонувших объектов, большинство из которых не представляют значительной угрозы по причине химической инертности содержащихся в них радиоактивных отходов. Риск миграции таких отходов в почве и попадания в пищевые цепи практически отсутствует, говорит генеральный директор ИЭПИ Слободян.

Владимир Слободян предлагает не принимать провокационные антироссийские доклады, подобные документу Bellona, близко к сердцу и не разгонять «хайп», за которым гонятся их авторы. «Куда правильнее продолжать работать над решением непростых арктических проблем на базе серьезного научного подхода и трезвой оценки ситуации», - подытожил эксперт.

Источник: Царьград ТВ