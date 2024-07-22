Общество

База отдыха «Лукоморье» готовится отметить свое 19-летие

Большой праздник в честь 19-й дня рождения базы отдыха «Лукоморье» пройдет 27 и 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы мероприятия.

«За историю центра загородного отдыха много яркого и интересного происходило и продолжает происходить. Большое количество любящих сердец провели свое первое семейное торжество, а юбиляры открывали свои новые страницы жизни! Даже сложно сказать, сколько тонн мяса были пожарены в виде шашлыков и сколько фейерверков запущено в небо! Да! "Лукоморье" - это уже наша общая история и история каждого отдыхающего в частности!» - отметили организаторы праздника.

В программе торжества пенная дискотека и краски-шоу. Старт праздничных программ — с 13.00.