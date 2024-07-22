Общество

Псковская инфекционная больница 26 июля организует День открытых дверей

В Псковской инфекционной клинической больнице пройдёт День открытых дверей 26 июля в 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Посетителей ждёт информативная лекция от практикующих врачей-инфекционистов — специалистов по гепатиту. Они покажут оснащение типового инфекционного бокса, а также расскажут все о заболевании: способы передачи, особенности диагностики, методы лечения, профилактика. Мероприятие состоится накануне Международного дня борьбы с гепатитом по адресу: улица Доставалова, 14.

Добраться до больницы можно на автобусе, следующему по маршруту №26.

Вход бесплатный, по предварительной записи. Информационный центр доступен по телефону: +7(811)294-122, с 9:00 до 19:00 ежедневно.