Строительство пешеходного моста через реку Пскову проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 25 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН
Работы ведутся по графику. В настоящее время подрядной организацией выполнено:
«Ко дню области планируем закончить строительство», - сказал глава города Пскова Борис Елкин.
Контракт на строительство составляет 172 млн рублей. Напомним, строительством пешеходного моста через реку Пскову в областном центре в 2024 году занимается строительная компания «Балтийский берег».