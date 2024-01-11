Общество

Пешеходный мост через реку Пскову построит компания «Балтийский берег»

Строительством пешеходного моста через реку Пскову в областном центре в 2024 году займется строительная компания «Балтийский берег». Соответствующая информация появилась на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Напомним, строительная компания «Балтийский берег» ранее занималась реконструкцией Троицкого моста в Пскове. Проект удалось реализовать досрочно.

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В конкурсе на реализацию контракта по строительству пешеходного моста через реку Пскову участвовал один подрядчик. Начальная цена контракта составляла 172 113 910 рублей 90 копеек. Компания «Балтийский берег» предложила свои услуги за указанную сумму.

Источник финансирования – бюджет города Пскова. Работы необходимо завершить до 30 ноября 2024 года.

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Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак сообщил, что строительство пешеходного моста через Пскову в Пскове профинансируют из федерального бюджета.