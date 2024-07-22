Общество

Неявку на работу псковичи чаще всего объясняют плохим самочувствием — опрос

Самым популярным оправданием неявки сотрудников на работу является плохое самочувствие. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

По словам 53% работодателей, чаще всего в качестве причины неявки на работу сотрудники называют болезнь или недомогание. Каждый пятый эйчар (19%) регулярно слышит от прогульщиков фразу: «Я проспал». 9% представителей компаний рассказали, что их сотрудникам явиться на работу чаще всего мешают многочасовые пробки на дорогах. 4% опрошенных в качестве самого популярного оправдания прогула назвали посещение работниками поликлиники или стоматологии длиной в день, еще 3% — болезни детей сотрудников.

Поделились работодатели и смешными оправданиями прогулов. Некоторые сотрудники верны «отмазкам» школьных лет: «В лифте застрял», «Закрыли дома, а ключей нет». Кто-то не может выйти на работу без настроения, забывает явиться после выходных, не может набрать денег на обратный билет до дома после весело проведенного отпуска. Другие же настолько уверены в своей команде, что не сомневаются в том, что коллеги справятся и без них.