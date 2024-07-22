Глава Великих Лук подал иск о защите чести и репутации к Всеволоду Козловскому

Глава Великих Лук Николай Козловский подал иск о защите чести и репутации к бывшему депутату Псковского областного Собрания, экс-сопредседателю и исполняющему обязанности руководителя исполкома ОНФ в Псковской области, возглавлявшему команду «Яблока» на муниципальных выборах 2022 года, Всеволоду Козловскому.
Фото: Всеволод Козловский / «ВКонтакте»
Дело начали рассматривать в Великолукском городском суде 25 июля.
Ранее в отношении Всеволода Козловского поступил ряд заявлений в правоохранительные органы, по семи из них возбуждены уголовные дела.