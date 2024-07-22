Общество

Траты на домашнее питание россияне сократили до пятилетнего минимума

Расходы россиян на домашнее питание по итогам прошлого года снизились до 33,2% от общих трат семей, что является минимальным значением с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата.

Так, в 2023 году доля расходов на питание дома в структуре трат одного члена российской семьи уменьшилась на 1,4 процентного пункта. Одновременно снизились траты и на алкоголь и табак - 2,4% против 3% годом ранее.

23,7%, а также в Москве (24,2%). В десятку регионов с самыми низкими расходами также вошли Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Карелия, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Больше всего на питание дома тратят жители Дагестана (55,3%), Ингушетии (54,3%) и Смоленской области (48,4%).

«Траты на питание в целом являются существенной статьей расходов граждан и домохозяйств. Понятно, что у менее обеспеченных доля таких затрат в семейном бюджете выше, чем у людей с более высоким доходом. В этой связи там, где малообеспеченного населения много, эта доля должна быть выше, чем в регионах, где проживают граждане с более высокими доходами», - прокомментировал директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов.

Второй крупнейшей статьей расходов является транспорт - на него стало уходить 15,3% от всех расходов против 14% годом ранее. Далее идут ЖКХ, где расходы, наоборот, снизились - до 10,1% с 10,6%. В пятерку также входят расходы на одежду и обувь (7,3%). Следом идут товары личного пользования (6,9%), мебель и бытовая техника (5,6%).

В сфере развлечений больше всего трат идет на организацию отдыха, спортивных и культурных мероприятий - 5,2%, посещение гостиниц и ресторанов - 3,2%. На здравоохранение уходило 4% всех расходов, а на образование - 1,6%.