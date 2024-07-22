Общество

Роспотребнадзор: ГМО и антибиотиков в колбасе на псковских прилавках не обнаружено

Более 480 проб мясной и птицеводческой продукции исследовали специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области за первую половину 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

«Хорошие новости: никаких ГМО и антибиотиков в колбасе на псковских прилавках не обнаружено! 7,7% образцов оказались неудовлетворительными по физико-химическим показателям и 5,2% - по микробиологическим. Неудовлетворительных проб по радиологическим показателям, содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозамины, пестициды и другие), содержанию антибиотиков, ГМО в ходе лабораторного контроля не выявлено», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Надзорные мероприятия показали, что наиболее частыми нарушениями в сфере технического регулирования деятельности продавцом являются:

несоблюдение условий хранения и сроков годности мясной продукции;

отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость продуктов;

реализация товара, не соответствующего требованиям технического регламента.

За выявленные нарушения по результатам проверок виновных привлекли к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. По результатам контрольно-надзорных мероприятий снято с реализации две партии мясной продукции общим весом 52,5 кг.